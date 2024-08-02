Поклонники шокированы тем, что сотворил с собой 62-летний Лепс: Хочет нравиться юной невесте?

Совсем недавно Григорий Лепс вернулся из отпуска, который он провел в Турции вместе со своей 18-летней возлюбленной Авророй Кибой. А уже вчера вышел на сцену одного из ресторанов столицы. Певец предстал перед поклонниками свежим и отдохнувшим, да еще и имидж изменил. Артист полностью выбрил виски и оставил на макушке небольшую "шапку" из волос.





Поклонники шутят, что такую стрижку делают людям, которые страдают от педикулеза – вшей. Однако Лепс, вероятно, хотел добиться другого эффекта и выглядеть помоложе под стать своей юной прелестнице, которая, судя по слухам, скоро станет новой супругой исполнителя хита "Рюмка водки на столе".

"Что со стрижкой?", "Стажер стриг, видимо, либо 18-летняя подруга", "Стрижечка молодежная к лицу", "Ого, стрижка модная какая", "Классно со стрижкой и не узнать, что значит жить по-новому!" – высказались шокированные фанаты Григория под видео с концерта.

Напомним, в середине июня Лепс впервые вышел в свет с Авророй Киба, которая только в мае закончила школу. Он представил девушку как свою возлюбленную и заявил, что скоро, возможно, будет называть ее своей невестой. Все это вылилось в большой скандал из-за большой разницы в возрасте. Лепс старше Авроры на 44 года.





Впрочем, недавно появились слухи, что Киба действительно влюблена в певца, а вот ее мама против того, чтобы дочь переезжала жить к Григорию. Впрочем, Лепс все же забрал свою невесту у родителей и увез ее подальше.