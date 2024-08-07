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Среда 7 августа

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Вот почему у бывшей жены Аршавина провалился нос: перенесла 9 операций, чтобы восстановить

Вот почему у бывшей жены Аршавина провалился нос: перенесла 9 операций, чтобы восстановить

Долгое время у девушки было обезображено лицо.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина расстались через год после свадьбы. На свет только появилась их общая дочь Есения, но даже малышка не помогла сохранить семью. Особенно тяжело развод дался Алисе, у которой на фоне сильнейшего стресса развилось аутоиммунное заболевание. Из-за него девушка и лишилась носа.

Экс-супруга футболиста рассказывала, что ее лицо обезображивалось стремительно. Сначала появились небольшие впадины на спинке носа, а однажды утром Казьмина и вовсе ахнула от ужаса: в самом центре лица зияла вмятина.

Помимо эстетического дискомфорта, место, где еще недавно был аккуратный носик, ныло и постоянно беспокоило бывшую избранницу Аршавина. За помощью она обратилась к косметологу и решилась на несколько инъекций, которые совершенно не помогли.

Восстановить лицо Алисы смог только скальпель. Чтобы вернуть нос, потребовалось девять операций. Впереди Казьмину ждет еще три, но уже сейчас можно увидеть, как преобразилась носившая долгие годы маску девушка.

"Впереди еще около трех этапов реконструкции носа у Алисы Аршавиной, но уже после девятой можно сказать, что мы на верном пути", – написал хирург Денис Агапов под шокирующими кадрами, которые он опубликовал.

Алиса Казьмина. Фото: соцсети/@agapovdg

Медик рассказал, что восстановить нос было непросто. Для этого в лицо вживались ушные хрящи вместе с кожей и ткани, взятые из носогубных складок. На одном из этапов произошло воспаление, которое обнулило практически весь достигнутый результат.

Алиса Казьмина. Фото: соцсети/@agapovdg

Ранее хирург Свиридов оценил восстановление носа бывшей жены Аршавина в 2,5 млн рублей. 

7 августа 2024, 18:00
Андрей Аршавин. Фото: соцсети/@andrey.arshavin10
Елизавета Федорова
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