Получившую красный диплом МГУ Бородину раскритиковали в Сети: "Позор психологии"

После предательства и тяжелого разрыва с бывшим супругом Курбаном Омаровым Ксения Бородина нашла успокоение в психологии. Сначала теледива просто увлеклась наукой, а потом и вовсе решила получить профессию в этой сфере. В своем блоге экс-ведущая "Дома-2" похвасталась, что наконец получила диплом. Кроме того, окончила Ксения МГУ с отличием.

"Я получила колоссальные знания и останавливаться на достигнутом не собираюсь. Я продолжаю еще учиться в другом институте, хожу на интенсивы", – написала счастливая звезда.





Поздравить 41-летнюю теледиву поспешили друзья и возлюбленный. Николай Сердюков, с которым Бородина совсем недавно начала встречаться, вручил избраннице огромную корзину цветов.





А вот некоторые подписчики раскритиковали Бородину и заявили, что высшее образование не получают так быстро. Некоторые обвинили знаменитость в том, что она купила диплом.

"Я учились 6 лет, очка, адски сложно. Такое обесценивание диплома и специальности ужасно. Ксения, так быстро, как Вы учитесь, наверное, даже тарологи, нумерологи не учатся", – высказался один из комментаторов.

Другие пользователи Сети заявили, что, даже получив высшее образование по психологии, Бородина продолжает совершать ошибки в личной жизни, вероятно, намекая на роман с Сердюковым, который младше Ксении на пять лет.

"Всего лишь позор психологии. Психолог не говорит, что она не смогла держать себя и начала курить, психолог не станет встречаться с балаболами, психолог не разговаривает на базарном языке. Психолог темпераментный, ну никак иначе, да кто ее всерьез-то воспримет", – обрушились на бывшую жену Омарова подписчики.

Сама Ксения, впрочем, на хейт не реагирует и продолжает развиваться в выбранном направлении.

Ранее счастливая Бородина показала идиллию с новым возлюбленным.