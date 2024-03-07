Хирург Свиридов оценил восстановление носа бывшей жены Аршавина в 2,5 млн рублей

За последние несколько лет бывшие жены Андрея Аршавина успели значительно превзойти его по популярности. Первая избранница спортсмена, Юлия Барановская, построила успешную карьеру на телевидении и стала одной из самых известных ведущих в России. А вторая возлюбленная, Алиса Казьмина, прославилась на всю страну своей печальной историей, связанной с проблемами со здоровьем.

В 2019 года Аршавин и Казьмина развелись, а вскоре она публично рассказала о своих трудностях. Брюнетка призналась, что врачи обнаружили у нее аутоиммунное заболевание и некроз тканей. Тяжелая болезнь привела к тому, что у экс-супруги футболиста провалился нос.

Недавно Алиса Казьмина вернулась в медиапространство после многих месяцев затишья. Стало известно, что бывшая жена Андрея Аршавина восстановила свой нос с помощью пластических операций. Отмечается, что в дальнейшем брюнетке предстоит перенести еще несколько вмешательств. Однако проделанная на сегодняшний день работа впечатляет.

В беседе с журналистами о результате пластики высказался звездный пластический хирург Сергей Свиридов. Эксперт отметил, что врач Казьминой заслужил аплодисменты. По словам специалиста, операции по реконструкции мягких тканей, костных структур кончика и спинки носа являются сложными. Но экс-супруге Аршавина сделали их качественно.

"Судя по фото Алисы "до" и "после" операций, мы видим, что результат у нее шикарный", – отметил Свиридов.

Кроме того, хирург предположил, во сколько Алисе Казьминой могла обойтись пластика. Специалист оценил восстановление носа брюнетки в 2,5 миллиона рублей. По его словам, приблизительно столько стоит такая реконструкция. Впрочем, самое главное, чтобы результат радовал долгие годы. А в том, что так и будет, врач не сомневается.