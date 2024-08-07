"Я обороняюсь": Успенская собралась "мочить в сортире" Киркорова

Нелестные слова Любови Успенской о Филиппе Киркорове запустили череду событий, которые вылились в судебные разбирательства. Оскорбленный обвинениями в мизогинии артист подал иск против коллеги по цеху и, защищая свои честь и достоинство, требовал 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Победу 57-летний певец одержал, но суд приказал королеве шансона выплатить тому лишь 70 тысяч рублей.

Проигравшая Любовь Успенская не теряет надежду наказать Филиппа Киркорова, который обозвал ее "попрошайкой". Для артистки иск против певца является оборонительным. "Если на меня напали, то я обороняюсь", – пояснила исполнительница хита "К единственному, нежному" публике в недавней публикации в популярной соцсети. В среду, 7 августа, иск певицы начал рассматривать суд.

70-летняя Любовь Успенская настроена на победу решительно. В этом ей помогает адвокат Елена Сенина, которая и посещает судебные заседания, без виновницы иска. Вместе с юристом артистка надеется наказать Филиппа Киркорова. "Будем мочить в сортире", – выразилась знаменитая певица, вспомнив ранние слова президента России Владимира Путина.

К слову, недавно Филипп Киркоров покинул Россию, взяв с собой молодую музу. Куда отправился певец, рассказывал женский журнал "Клео.ру".