Вера Брежнева вышла из себя из-за песен на русском языке: высказала все, что думает

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Первые кадры перенесшего химию Кушанашвили шокировали народ: от Отара не осталось ничегоПервые кадры перенесшего химию Кушанашвили шокировали народ: от Отара не осталось ничего Модные стрижки на среднюю длину волос 2024 года: обзор актуальных трендов причесокМодные стрижки на среднюю длину волос 2024 года: обзор актуальных трендов причесок Вскрылась грустная правда о новом любовнике Бородиной: клянется в любви 20-летнейВскрылась грустная правда о новом любовнике Бородиной: клянется в любви 20-летней Бузову обвинили в романе с популярным женатым мужчиной: а ведь у него двое детей Бузову обвинили в романе с популярным женатым мужчиной: а ведь у него двое детей

Лента новостей

Среда 7 августа

11:30Вера Брежнева вышла из себя из-за песен на русском языке: высказала все, что думает 10:30Волочкова раскритиковала тех, кто травит Пугачеву: "Я люблю Аллу Борисовну и поддерживаю" 08:35Боня спровоцировала слухи о романе с красавцем-автогонщиком: уже впустила в дом 04:0042-летняя Подольская поделилась секретом похудения 01:00Прощай фигура: пять продуктов, которые категорически запрещено есть на ночь 23:38Школьная форма для девочек 2024-2025 года: примеры стильных образов 22:20Что вкусного приготовить на день рождения 22:00"Я же не Волочкова": Семенович саркастично ответила на вопрос поклонника 21:16Пневмония: первые признаки и симптомы 20:54Гороскоп на октябрь 2024 года для женщины Рак 20:00Брухунова показала, как проводит время наедине с 78-летним Петросяном: "Пока дети спят" 18:00С голым плечом и в высоких ботфортах: Бузова собрала аншлаг на Алтае 15:00Счастливая Бородина показала идиллию с новым возлюбленным: такой ее не видели никогда 13:00Киркоров воссоединился с детьми, которых не видел несколько месяцев: "Наконец-то вместе" 11:00Волочкова обратилась к Пугачевой и просит ее вернуться: "Вас в России любят!" 08:40Тарзан рассказал, на что променяли поездку к теще в США: недешевое развлечение 04:00Аромат как знак, парфюм как средство коммуникации 01:00Фейс-йога для молодости и красоты лица: избавит от второго подбородка за 5 минут в день 23:49Гороскоп для женщины Близнецы на октябрь 2024 года 18:00Посвятит себя детям: беременная Хилькевич официально объявила об уходе с телевидения 16:30Похудевшая Семенович показала фигуру без фильтров и столкнулась с критикой: "Уже не 16" 14:30Киркоров улетел за границу со своей музой и ее двухлетним сыном: устроил сюрприз 13:30В Сети обсуждают публичную перепалку Пугачевой и Галкина*: не поделили зонт 11:30"Половой акт в пяти минутах от Кремля": Кристина Асмус снова произвела фурор постельной сценой 10:30Волочкова и SHAMAN - дуэт века: балерина заявила о желании спеть с патриотом 08:32Вскрылась ложь Аллы Пугачевой, которую она тщательно скрывала: наплевала на свои принципы 03:00Как выглядеть стильно и небанально на отдыхе? 20:45Готовим малыша в детский сад: полезные советы и рекомендации 18:00Три простых и невероятно вкусных десерта из арбуза: справится даже ребенок 14:41Как лечить зеленые сопли у ребенка 12:00В бассейне с тремя мужиками: Бузова знатно отожгла в на вечеринке 09:00"Прикрывает рубцы, которые не заживают": перенесенная Пугачевой операция не увенчалась успехом 06:00Подготовка к пластической операции: что делать и чего не делать 00:00Глобальный тренд лета 2024: "тихая роскошь" 18:00Как питаться в жаркую погоду 12:005 причин вернуться в собственное детство 09:00Неочевидный способ вернуть молодость кожи: просто делайте это каждый день 08:08Гороскоп для женщины Телец на октябрь 2024 года 06:00Вред популярного напитка бабл-ти: что скрывается за яркими шариками 04:00SPF вызывает рак? 5 мифов о санскринах, в которые опасно верить 01:006 скрытых признаков, что ваш мужчина завел любовницу: проверьте своего 23:10Гороскоп для женщины Овен на октябрь 2024 года 22:00Пострадал из-за сходства с Киркоровым: певец выдал правду о поступке всевластной Пугачевой 20:00Забрала дочь и уехала: Кудрявцева бросила мужа после слухов о разводе - вот что случилось 18:00Поступок Волочковой в день рождения отца вызвал оторопь у народа: как можно так низко пасть? 15:0020 лет душа в душу: муж певицы Валерии сделал заявление о разводе 13:07Первые кадры перенесшего химию Кушанашвили шокировали народ: от Отара не осталось ничего 11:00Поклонники шокированы тем, что сотворил с собой 62-летний Лепс: Хочет нравиться юной невесте? 08:38 Бузову обвинили в романе с популярным женатым мужчиной: а ведь у него двое детей 04:00Самые верные мужья: названы мужские имена, обладатели которых никогда не изменят
1370
800
true

Вера Брежнева вышла из себя из-за песен на русском языке: высказала все, что думает

Вера Брежнева вышла из себя из-за песен на русском языке: высказала все, что думает

Артистка не сдержалась и ответила на упрек в Сети.

После того как Вера Брежнева покинула Россию, она пыталась построить заново и карьеру: демонстративно отказалась от песен, которые написал для нее Константин Меладзе и которые сделали ее популярной. Певица выпустила несколько треков на украинском языке, однако поклонники их не оценили, и песни не стали хитами. Поэтому сейчас Вера поет на русском, чтобы хоть что-то заработать, а вот говорит на украинском языке.

На это обратили внимание подписчики и упрекнули Брежневу в лицемерии. Некоторые возмутились, что 42-летняя артистка ради денег поступилась принципами, о которых говорила изначально, и посоветовали ей забыть прошлое, ведь теперь певица, по словам поклонников, совсем другая. Это заявление вывело из себя Веру, и всегда сдержанная артистка начала открыто скандалить.

"А давайте вы станете перед зеркалом и дадите себе советы. Я вроде бы у вас не спрашивала", – заявила, как отрезала, звезда.

Напомним, недавно Брежнева пережила тяжелый развод с Константином Меладзе, который долгие годы был автором ее песен. Сейчас артистка исполняет треки, написанные бывшим супругом. По слухам, перед разводом продюсер оставил Вере все хиты, чтобы та не поднимала шум из-за их расставания. Стоит отметить, что расторжение брака действительно прошло тихо. 

Ранее Вера Брежнева рассказала о человеке, который делает ее счастливой. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру". 

7 августа 2024, 11:30
Вера Брежнева. Фото: соцсети/@ververa
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

Волочкова раскритиковала тех, кто травит Пугачеву: "Я люблю Аллу Борисовну и поддерживаю"

Волочкова раскритиковала тех, кто травит Пугачеву: "Я люблю Аллу Борисовну и поддерживаю"
Балерина сравнила Примадонну с Майей Плисецкой.

Боня спровоцировала слухи о романе с красавцем-автогонщиком: уже впустила в дом

Боня спровоцировала слухи о романе с красавцем-автогонщиком: уже впустила в дом
Блогерша показала мужчину, который для нее готовит.

42-летняя Подольская поделилась секретом похудения

42-летняя Подольская поделилась секретом похудения

"Я же не Волочкова": Семенович саркастично ответила на вопрос поклонника

"Я же не Волочкова": Семенович саркастично ответила на вопрос поклонника
Певица отдыхает с возлюбленным на море.

Брухунова показала, как проводит время наедине с 78-летним Петросяном: "Пока дети спят"

Брухунова показала, как проводит время наедине с 78-летним Петросяном: "Пока дети спят"
Супруги вместе с детьми отправились на море.

С голым плечом и в высоких ботфортах: Бузова собрала аншлаг на Алтае

С голым плечом и в высоких ботфортах: Бузова собрала аншлаг на Алтае
Артистка выступила в городе Яровое.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева