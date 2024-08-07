Вера Брежнева вышла из себя из-за песен на русском языке: высказала все, что думает

После того как Вера Брежнева покинула Россию, она пыталась построить заново и карьеру: демонстративно отказалась от песен, которые написал для нее Константин Меладзе и которые сделали ее популярной. Певица выпустила несколько треков на украинском языке, однако поклонники их не оценили, и песни не стали хитами. Поэтому сейчас Вера поет на русском, чтобы хоть что-то заработать, а вот говорит на украинском языке.

На это обратили внимание подписчики и упрекнули Брежневу в лицемерии. Некоторые возмутились, что 42-летняя артистка ради денег поступилась принципами, о которых говорила изначально, и посоветовали ей забыть прошлое, ведь теперь певица, по словам поклонников, совсем другая. Это заявление вывело из себя Веру, и всегда сдержанная артистка начала открыто скандалить.

"А давайте вы станете перед зеркалом и дадите себе советы. Я вроде бы у вас не спрашивала", – заявила, как отрезала, звезда.

Напомним, недавно Брежнева пережила тяжелый развод с Константином Меладзе, который долгие годы был автором ее песен. Сейчас артистка исполняет треки, написанные бывшим супругом. По слухам, перед разводом продюсер оставил Вере все хиты, чтобы та не поднимала шум из-за их расставания. Стоит отметить, что расторжение брака действительно прошло тихо.

Ранее Вера Брежнева рассказала о человеке, который делает ее счастливой. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".