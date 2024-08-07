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Среда 7 августа

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Волочкова раскритиковала тех, кто травит Пугачеву: "Я люблю Аллу Борисовну и поддерживаю"

Волочкова раскритиковала тех, кто травит Пугачеву:

Балерина сравнила Примадонну с Майей Плисецкой.

На днях Анастасия Волочкова оставила в Сети трогательное послание, адресованное Алле Пугачевой. В посте она призывала певицу вернуться в Россию, ведь здесь, по словам балерины, Аллу Борисовну ждут поклонники, которые ее любят.

Однако не все подписчики Волочковой согласились с этим высказыванием и заявили, чтобы она не говорила от лица всего народа. Они раскритиковали танцовщицу и посоветовали Анастасии тоже отправиться в эмиграцию.

"Если соскучились, поезжайте к ней, в чём проблема. Переживать не будем", "О нет... Я думала, вы, Настя, патриот своей страны... А вы с Пугачевой сюсюкаетесь. Уверена, что большинство россиян и не только россиян, ее не ждут и более того, терпеть не могут. Она у многих в глазах упала", "Волочкова решила, что имеет право за всех отвечать", – высказались комментаторы.

Алла Пугачева и Анастасия Волочкова. Фото: соцсети/@volochkova_art

Сама Волочкова травлю, с которой столкнулась Пугачева после отъезда в Израиль, не поддерживает. Она отмечает, что исполнительница, как и любой человек, имеет право на свое мнение, и это не повод ее критиковать. Между тем Примадонну она считает легендой и отмечает, что целые поколения выросли на ее творчестве.

"Конечно, я с ней общаюсь. Я люблю Аллу Борисовну и поддерживаю. У меня две легенды: Алла Пугачева и Майя Плисецкая", – высказалась экс-прима Большого театра.

Танцовщица вспомнила, что Пугачева часто поддерживала ее и старалась помогать. Например, приглашала участвовать в своих проектах и приходила на выступления вместе с Филиппом Киркоровым, рассказывает Анастасия. Кроме того, Волочкова стала единственной балериной, которую Алла Борисовна пригласила на свой сольный концерт и даже одолжила свою гримерку. 

Ранее Анастасия Волочкова изъявила желание спеть в дуэте с SHAMAN.

7 августа 2024, 10:30
Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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