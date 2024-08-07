28-летняя муза Киркорова намекнула о романе с поп-королем: "Теперь мой!"

Совсем недавно Филипп Киркоров покинул Россию и отправился в Грецию. Компанию артисту составила его новая муза Марго Овсянникова и ее 2-летний сын Кир. Певица делится снимками и видео с солнечного курорта. Однако на морское побережье они отправились не только отдыхать.

Киркоров и Овсянникова записали первый совместный трек и планируют снять на него клип в нескольких локациях Греции. Она отметила, что на съемки уходит очень много времени, и показала костюмы, которые привезла с собой.





Певица поделилась и кадрами с Филиппом Бедросовичем, на которых артисты снова намекнули на роман. Пара ехала на отельном электрокаре, и Марго напевала строки из песни: "Если нам не быть с тобой вместе". На что ответил Киркоров: "Быть быть, куда деваться".

"Король теперь мой!" – заявила после слов певца Марго и нежно положила ему на плечо голову.





Овсянникова рассказала, что поехала за границу с сыном из-за того, что не хотела оставлять малыша одного надолго. Ребенок уже подрос и быстро начинает тосковать по маме. Известно, что в Греции сейчас находятся и дети Киркорова, которых он отправил в частную школу в ОАЭ. Сейчас у Аллы-Виктории и Мартина каникулы, и они, наконец, могут побыть с отцом.





Ранее разводящаяся певица Алсу публично припомнила Киркорову его позор. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".