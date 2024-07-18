"Да, я в отношениях": Брежнева рассказала о человеке, который делает ее счастливой после развода

Вера Брежнева и Константин Меладзе объявили о своем разводе в прошлом году. Ходят слухи, что продюсер бросил 42-летнюю певицу из-за более молодой и привлекательной любовницы. Однако официальных причин развода никто из них не называл. О поступке экс-супруга молчит и сама исполнительница. Поговаривают, Меладзе хорошо заплатил экс-солистке "ВИА Гры" и отдал права на песни, чтобы та держала язык за зубами.

Вот и в недавнем интервью Вера не была многословной. Все, что она сказала о разрушенном браке: "Развод – это сложно". О семье артистка вспоминает, еле сдерживая слезы. Тем не менее, по словам Брежневой, сейчас она приняла ситуацию. В этом ей помог, в том числе, психолог, рассказывает звезда. Спустя время она поняла, что развод пошел ей только на пользу.

На вопрос о новой любви исполнительница хита "Доброе утро" отвечает, что после развода она действительно счастлива. Впрочем, новый мужчина здесь ни при чем. Она научилась наслаждаться жизнью в одиночестве, откровенничает Брежнева.

"Могу сказать так: да, я в отношениях. Я в идеальных отношениях с самой собой! Это самые главные отношения", – философски рассуждает певица.

Ранее сообщалось, что после развода положение Веры резко ухудшилось. Концерты за пределами России уже не приносят такой доход, и певица начала экономить, в том числе на одежде. Привыкшая одеваться в дорогих бутиках звезда снизила планку и теперь делится фото из магазинов попроще. А недавно отчаявшаяся Брежнева нашла новую работу, которая поможет немного стабилизировать финансовое положение.