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Среда 7 августа

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42-летняя Подольская поделилась секретом похудения

42-летняя Подольская поделилась секретом похудения

Стройной фигуре 42-летней Натальи Подольской могут позавидовать даже юные девушки. Родив двоих детей, певица смогла сохранить тонкую талию и точеные ноги. Несмотря на возраст, артистка часто надевает наряды, облегающие фигуру. Оказалось, что супруга Владимира Преснякова-младшего не выиграла генетическую лотерею, а много работает над созданием своего тела.

По словам Подольской, спорт – важная часть ее жизни. На протяжении многих лет она тренируется в спортзале под наблюдением тренера. Время от времени бывает тяжело заставить себя отправиться к тренажерам, тогда приходится подключать силу воли. Наталья признается, что не сидит на диетах, но на протяжении всего времени следит за питанием и не позволяет себе лишнего. А вот если нужно срочно прийти в форму, певица прибегает к двум методам.

"Либо соблюдаю пост, если он идет в это время, либо стараюсь вечером есть непоздно, вместе с детьми – они ужинают в 19:00", – объяснила звезда.

Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Конечно, не обходится и без вкусностей, которые неизбежно вредят фигуре, рассказывает Подольская. Однако высококалорийные блюда артистка старается есть до обеда. Поэтому завтраки звезды чаще всего очень сытные.

Ранее сообщалось, что Подольская с мужем поделились радостью в годовщину свадьбы. Супруги принимают поздравления. 

7 августа 2024, 04:00
Наталья Подольская. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Леди Mail✓ Надежный источник

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