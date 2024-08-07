42-летняя Подольская поделилась секретом похудения

Стройной фигуре 42-летней Натальи Подольской могут позавидовать даже юные девушки. Родив двоих детей, певица смогла сохранить тонкую талию и точеные ноги. Несмотря на возраст, артистка часто надевает наряды, облегающие фигуру. Оказалось, что супруга Владимира Преснякова-младшего не выиграла генетическую лотерею, а много работает над созданием своего тела.

По словам Подольской, спорт – важная часть ее жизни. На протяжении многих лет она тренируется в спортзале под наблюдением тренера. Время от времени бывает тяжело заставить себя отправиться к тренажерам, тогда приходится подключать силу воли. Наталья признается, что не сидит на диетах, но на протяжении всего времени следит за питанием и не позволяет себе лишнего. А вот если нужно срочно прийти в форму, певица прибегает к двум методам.

"Либо соблюдаю пост, если он идет в это время, либо стараюсь вечером есть непоздно, вместе с детьми – они ужинают в 19:00", – объяснила звезда.





Конечно, не обходится и без вкусностей, которые неизбежно вредят фигуре, рассказывает Подольская. Однако высококалорийные блюда артистка старается есть до обеда. Поэтому завтраки звезды чаще всего очень сытные.

Ранее сообщалось, что Подольская с мужем поделились радостью в годовщину свадьбы. Супруги принимают поздравления.