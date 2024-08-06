"Я же не Волочкова": Семенович саркастично ответила на вопрос поклонника

Не все знают, что в прошлом Анна Семенович была успешной фигуристкой и завоевывала призовые места даже на заграничных соревнованиях. Однако в какой-то момент спортсменка решила бросить лед и коньки и стала выступать на сцене. Артистка признается, что до сих пор профессионально катается, но уже в свое удовольствие.

А вот многие другие элементы, которые в юности у Семенович получались профессионально, сейчас звезда, судя по всему, повторить не сможет. Так, поклонник спросил у Анны, под силу ли ей сделать шпагат, который умеют делать все фигуристки. На что певица ответила саркастично.

"Нет, конечно, я же не Настя Волочкова! Сяду, а потом не встану", – смеется исполнительница.





Сейчас Семенович отдыхает в Сочи вместе со своим возлюбленным Денисом Шреером. О романе с мужчиной артистка объявила недавно, после того, как вскрылась правда о его семейном положении. Звезда отмечает, что возлюбленный сразу рассказал ей об этом, так как находится в процессе развода. Из-за того, что супруга бизнесмена живет в Германии, дело затянулось.





Анна отмечает, что Денис – тот мужчина, которого она долго искала. Он умный, веселый и так же, как она, любит вкусную еду. Впрочем, в последнее время певица сильно похудела и теперь с удовольствием делится снимками в бикини. К слову, за последнее такое фото без фильтров Семенович раскритиковали подписчики и указали на ее недостатки.