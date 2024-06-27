Преснякова с мужем поделились радостью в годовщину свадьбы: принимают поздравления

На фоне многочисленных разводов, которые гремят последние месяцы в звездном мире, пары, прожившие вместе два десятка лет, выглядят как чудо. Так, на днях годовщину знакомства отпраздновали Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Супруги познакомились 19 лет назад. За это время им удалось создать крепкую, счастливую семью.

Впервые певица и музыкант встретились во Франции во время участия в "Больших гонках". Спустя некоторое время Владимир сделал артистке предложение. Муж с женой воспитали двоих сыновей. Наталья признается, что по сей день не понимает, чем заслужила такого спутника жизни.

"И я до сих пор не знаю, что я такого хорошего сделала в прошлых жизнях, что меня наградили моим мужем", – удивляется исполнительница.





Недавно 42-летняя артистка признавалась, что готова стать мамой еще раз. Они с мужем мечтают о дочери. Сейчас старшему сыну Преснякова от Подольской Артемию девять лет, младшему Ивану – всего три. Кроме того, у Владимира есть взрослый наследник от Кристины Орбакайте. Никита Пресняков недавно отметил 33-летие. Последние два года он с женой живет в США.

Известно, что внук Аллы Пугачевой недавно вернулся на сцену и теперь выступает перед аудиторией в Америке. В Россию Никита, судя по всему, возвращаться не собирается. На этом фоне об отношениях с сыном высказался Владимир Пресняков. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".