Боня спровоцировала слухи о романе с красавцем-автогонщиком: уже впустила в дом

В начале этого года Виктория Боня порвала отношения со своим бойфрендом Русланом Гасановым. С тех пор теледива не спешит заводить новый роман, но активно принимает ухаживания от мужчин, которые ее окружают. Звезда часто делится фото и видео роскошных букетов, которые ей дарят воздыхатели. Однако сама Боня заявила, что теперь выбирать себе партнера она будет строго. Главное для Виктории, чтобы потенциальный жених был зрелым и состоятельным.

А вот кулинарные способности избранника, судя по всему, были приятным бонусом. На днях блогерша показала мужчину на своей кухне, чем спровоцировала новые слухи о романе. Готовил для Бони этим вечером монакский автогонщик Седрик Сбирраццуоли. Красавец уверенно хозяйничал на кухне экс-участницы "Дома-2" и приготовил для нее тартар из лосося и креветки в кляре.

"У-ла-ла! Это что! Смотрите, у нас мужчина, который готовит. Это что за идеальный мужчина!" – восхищается теледива в своем блоге.





Впрочем, поклонниц Бони кулинарные способности мужчины мало волновали. Они заметили его внешность, и комментаторов было уже не остановить. Девушки написали под видео, что Виктория должна как можно скорее заполучить мужчину, если она еще этого не сделала.

"О боги. Вот это красавчик", "Улыбаюсь, такой благородный", "Счастья вам, если он, конечно, вам нравится", "О Господи, наблюдать за тем, как мужчина готовит, это отдельный вид искусства и сексуальности", "Красивые руки, думаю, он идеален во многом!" – поделились мнением подписчики.

Впрочем, это не первые отношения Бони со спортсменом. Теледива была близка с теннисистом Маратом Сафиным, однако до романа дело так и не дошло.

Едва сдерживающая слезы Боня рассказала о болезни. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".