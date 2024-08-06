Тарзан рассказал, на что променяли поездку к теще в США: недешевое развлечение

Наташа Королева крайне редко видит свою маму и сестру. Родные певицы долгое время живут в США. И если раньше исполнительница хита "Маленькая страна" могла часто навещать близких людей, то с начала пандемии и закрытия границ Наталья некоторое время вовсе не виделась с ними. Приехать смогла сама Людмила Порывай в Россию, а в прошлом году и Королева слетала за океан.

Правда, ездила тогда 51-летняя артистка без своего мужа Тарзана, в котором теща души не чает. Поговаривали, что Сергей Глушко сильно поссорился с мамой своей супруги и до сих пор не восстановил отношения. Королева пыталась помирить своих самых близких людей, но у нее ничего не вышло.





Вот и в этот раз вместо поездки в Америку Тарзан предпочел остаться в России. Он рассказал, что уже запланировал для себя и жены отпуск. Целых 10 дней певица и 54-летний стриптизер проведут в круизе по городам нашей страны.

"В августе плывем в круиз по городам России, по Золотому кольцу, по Волге. Дней на десять! Серьезный такой круиз, недешевый, кстати", – поделился танцор.

Напомним, несколько лет назад в отношениях Тарзана и Королевой произошел серьезный кризис. Король пилона изменил своей супруге. Несмотря ни на что, бывшая жена Игоря Николаева смогла простить любимого, и сейчас они снова наслаждаются жизнью.

Ранее Тарзан рассказывал о сексуальных предпочтениях Наташи Королевой. Откровения стриптизера шокировали даже ведущего.