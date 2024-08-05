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В Сети обсуждают публичную перепалку Пугачевой и Галкина*: не поделили зонт

В Сети обсуждают публичную перепалку Пугачевой и Галкина*: не поделили зонт

Поклонники усомнились в чувствах комика к жене.

По старой традиции Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми проводят лето в Латвии. На побережье Балтийского моря жизнь звездной пары бьет ключом: супруги то и дело выходят в свет, а Примадонна меняет наряды один за другим. Так, недавно артистка щеголяла по Юрмале в мини-шортиках, а затем переоделась в эффектные кожаные лосины.

Алла Пугачева. Фото: соцсети/@iamhronik

В эти дни город накрыл ливень с порывистым ветром, а Галкин* с супругой отправились на концерт в зал "Дзинтари". Макс, как настоящий джентльмен, нес зонт, правда, прикрывал им только себя, а на Аллу Борисовну стекали струи дождевой воды. Певица сделала замечание 48-летнему супругу, однако тот, по словам очевидцев, только огрызнулся.

"У тебя шляпа, а у меня нет. А мне выходить на сцену", – заявил, как отрезал комик, даже не взглянув на промокшую жену.

Алла Борисовна ничего не ответила мужу, а Галкин* так и продолжил идти, держа зонт над собой. Поклонники, которые стали свидетелями произошедшего, недоумевают, почему великая артистка позволяет так с собой обращаться.

Впрочем, в Сети давно обсуждают слухи о намерении Пугачевой развестись с молодым возлюбленным. Поговаривают, что мечтает она об этом давно, но ради детей не рискует разрушать семью. Кроме того, ходят слухи, что дети и внуки Аллы Борисовны против ухода 75-летней певицы от Галкина*, из-за чего отношения в семье сильно ухудшились.

*Признан иностранным агентом на территории РФ. 

5 августа 2024, 13:30
Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Московский комсомолец✓ Надежный источник

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