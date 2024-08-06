С голым плечом и в высоких ботфортах: Бузова собрала аншлаг на Алтае

Не успела Ольга Бузова вернуться с другого конца света, как тут же отправилась с гастролями на Алтайский край. Певица, уставшая от тяжелого перелета, который занял у нее несколько суток, решила не отменять концерт в небольшом городке Яровое. На городскую сцену исполнительница хита "Без дел" вышла в эффектном блестящем платье, которое подчеркивало ее фигуру и оголяло одно плечо, а также в высоких ботфортах.

"По традиции в августе я выступаю в Яровом. Спасибо всем, кто был со мной на концерте. Соскучилась безумно по сцене и по вам", – написала в своем блоге артистка.





Бузова отметила, что у нее очень плотный график, поэтому на Алтае она задержалась всего на один день. Несмотря на это, звезда успела искупаться в озере и сфотографироваться в поле с подсолнухами. Певица отметила, что очень рада, наконец, быть дома.





Напомним, последний месяц Бузова провела в Колумбии, где проходили съемки шоу "Выжить в джунглях". Из-за большой разницы во времени, вернувшись в Россию, певица никак не может стабилизировать режим: днем хочется спать, а ночью полна сил и энергии. Чтобы восстановить привычный ритм жизни, Оля даже начала принимать препарат и надеется, что он скоро ей поможет.

Ранее сообщалось, что Бузову заподозрили в романе с женатым мужчиной, у которого растут дети.