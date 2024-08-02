Бузову обвинили в романе с популярным женатым мужчиной: а ведь у него двое детей

Ольга Бузова старается не афишировать свою личную жизнь после скандального разрыва с Давидом Манукяном. При этом певица часто намекает в своем блоге о том, что снова влюблена и счастлива. Некоторые считают, что публичная Оля, которая буквально каждый свой шаг публикует в блоге, может скрывать имя избранника из-за того, что он несвободен.

К слову, на днях в Сеть попали кадры со съемок в Колумбии, где Бузова провела последний месяц. На кадрах, которые сняты ночью, певица танцует с Михаилом Галустяном: вешается на шею, обнимается и пытается шептать что-то на ушко. Май Абрикосов считает, что ведущие сблизились на шоу "Сокровища императора" и "Звезды в Африке". При этом ведут они себя непозволительно.

"Бездарь Бузова быстро протащит Галустяна по самому дну скандальности. По грязищи. Скоро будем читать новости про развод Миши с женой, не сошлись характерами", – высказался экс-участник "Дома-2".





К слову, ни Бузова, ни Галустян пока никак не комментировали попавшие в Сеть кадры.

Напомним, Михаил счастливо женат уже 15 лет на Виктории Галустян. Вместе они воспитывают двоих дочерей. Сам комик признается, что в их семье тоже бывают проблемы и кризисы, но до сих пор супруги вместе их преодолевали.

Ранее Бузова заявила, что теперь она звезда мирового масштаба.