Похудевшая Семенович показала фигуру без фильтров и столкнулась с критикой: "Уже не 16"

Известная певица Анна Семенович решила сменить обстановку и покинула Москву. Сейчас артистка отдыхает со своим возлюбленным Денисом Шреером в Турции. Известно, что мужчина состоит в браке, однако исполнительницу хита "Гладиолусы" это не смущает.

Семенович осталась в восторге от курорта и от отеля, который они выбрали с женихом. В своем блоге певица показывает отпускные будни и делится яркими фотографиями на пляже. В этот раз артистка снялась на фоне беседки в ярком бикини.

"А это я после обеда, смотри на пузико", – шутливо написала певица.





Впрочем, поклонники юмора Анны не поняли и раскритиковали ее за слишком откровенное фото. Некоторые отметили, что звезда уже не в том возрасте, чтобы выставлять наготу, и указали на недостатки ее фигуры.

"Почему должны только восторженные комменты быть? Давайте уж начистоту. Выставляться в купальнике на всеобщее обозрение, отфотошопившись. Все должны радостно хлопать в ладоши? Я деликатно, конечно, промолчала бы, но и прикрылись бы парео. Женщины прекрасны всегда, но нужно чуть-чуть деликатности... Чай, не шестнадцать", – написали комментаторы.

Большинство, впрочем, напротив, считают, что Семенович выглядит прекрасно и заметно похудела. Недавно артистка сообщила, что начала принимать популярный препарат для диабетиков, от которого многие "тают" на глазах. Именно он помог Анне сбросить лишние килограммы.

Ранее сообщалось, что вся опухшая и помятая, перебравшая с выпивкой Семенович вышла на связь.