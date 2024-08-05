Вскрылась ложь Аллы Пугачевой, которую она тщательно скрывала: наплевала на свои принципы

Совсем недавно на фестивале в Латвии Алла Пугачева гордо заявила, что в настоящее время не поет, потому что не время. Свою сольную карьеру Примадонна завершила давно, поэтому никого ее слова не удивили. Однако выяснилось, что певица, не краснея, соврала в интервью. Тяжелая жизнь и нехватка денег в эмиграции заставила 75-летнюю артистку снова выходить на сцену.

Источник передает, что за последние полтора года Пугачева выступала и в Израиле, и на Кипре. А вот совсем недавно некий бизнесмен слушал Аллу Борисовну в Латвии. По словам продюсера, имя которого не называется, артистка часто берется за корпоративы и закрытые вечеринки. Последняя такая состоялась буквально в июле, и за нее Примадонна получила 18,5 миллионов рублей.

"За деньги – поет!" – отмечает инсайдер.





Выступает народная артистка СССР преимущественно в тех странах, где находится в настоящий момент. На перелеты не соглашается. Впрочем, заказчик этому только рад, ведь так концерт Пугачевой выходит гораздо дешевле. Для сравнения: последние семь лет Алла Борисовна брала в два раза больше – 35,5 миллиона рублей.

Есть еще одно важное требование, чтобы исполнительница хита "Миллион алых роз" приехала петь в ресторан – в зале не должно быть съемки. Примадонна предпочитает оставить в тайне свою деятельность, ведь ей пришлось не только снизить гонорары, но и поступиться своими принципами, о которых совсем недавно она говорила во всеуслышание.

Ранее сообщалось, что перенесенная Пугачевой операция не увенчалась успехом. Теперь Примадонна прикрывает рубцы, которые не заживают.