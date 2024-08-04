В бассейне с тремя мужиками: Бузова знатно отожгла в на вечеринке

Последний месяц для Ольги Бузовой оказался нелегким. Все это время она провела на другом конце света в Колумбии и снималась для проекта "Звезды в джунглях". Пережить пришлось многое: аномальную жару, высокую влажность и длительную работу в кадре. Однако съемочная группа справилась, и скоро шоу выйдет на экраны.

Между тем, вся команда решила отпраздновать окончание работу в отеле. Певица поделилась с поклонниками кадрами из бассейна. Оля надела ярко-оранжевый купальник, который выгодно подчеркивал ее загар, и собрала волосы в высокий пучок. Окружали Бузову трое полуголых мужчин-коллег.

"Мы это сделали!" – написала теледива об окончании съемок.





Она заверила, что результатами работы она довольна на все сто, и отправилась в Россию. Дорога на Родину была не менее сложной. В общей сложности пришлось лететь больше суток с несколькими пересадками.

Но не успела Бузова прибыть в столицу, как ее ждал радостный сюрприз. Песня артистки "Без дел", которую она выпустила еще три года назад, оказалась в списке самых вирусных треков TikTok Billboard Top 50, и теперь видео с хитом снимают не только в России, но и в Америке.

Ранее сообщалось, что любовник Бузовой выдал постыдную правду об артистке. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".