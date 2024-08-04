"Прикрывает рубцы, которые не заживают": перенесенная Пугачевой операция не увенчалась успехом

Совсем недавно Алла Пугачева перебралась с жаркого Кипра в прохладную Латвию. Там Примадонна планирует прожить до конца лета, чтобы пережить аномальную погоду, которая накрыла средиземноморское побережье. В Юрмале певица ведет активную социальную жизнь и щеголяет в разных нарядах на фестивале Лаймы Вайкуле. Поклонники отмечают, что на последних снимках 75-летняя артистка заметно помолодела, хоть и выглядит это неестественно.

Прокомментировать внешний вид Пугачевой взялась пластический хирург Мадина Байрамукова. Доктор подтвердила, что совсем недавно звезда пережила операцию по омоложению. Скорее всего, Алла Борисовна сделала блефаропластику век и круговую подтяжку лица, от которой, как правило, остаются шрамы возле ушей. На ролике артистка постоянно поправляет волосы, вероятно, пытаясь спрятать рубцы.

"Мы были правы, когда предполагали, что где-то полгода назад она сделала пластику. И она прикрывает рубцы наверняка. Просто в ее возрасте уже с таким количеством вмешательств не очень хорошо проходило заживление", – заявила эксперт.





Кроме того, Байрамукову заинтересовала натянутая, неестественная улыбка Пугачевой. Пластический хирург объяснила, что с возрастом кожа Аллы Борисовны истончилась и практически лишилась коллагена, который отвечает за эластичность. По этой же причине на кадрах мы видим провалы в уголках губ.

Ранее сообщалось, что прибывшая в Латвию Пугачева появилась в театре без мужа с молодым актером. 39-летний красавец нежно придерживал за плечо артистку и признавался ей в любви.