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Волочкова и SHAMAN - дуэт века: балерина заявила о желании спеть с патриотом

Волочкова и SHAMAN - дуэт века: балерина заявила о желании спеть с патриотом

Балерина уверена, что это будет "бомба".

Единственная поющая в России балерина Анастасия Волочкова уверена, что она лучшая во всем. Поэтому выступает на радость поклонникам. Однако ее талант раскрыт еще не полностью, считает танцовщица. Она заявила, что хотела бы записать песню с одним из самых популярных артистов Ярославом Дроновым, который известен под псевдонимом SHAMAN.

Волочкова уверена, если патриот согласится записать с ней трек, он взорвет все рейтинги. По словам балерины, все, что касается ее имени, всегда вызывает огромный отклик у россиян.

"С SHAMAN – это, конечно, будет бомба! Потому что все, связанное с Анастасией Волочковой, – это все всегда в топе", – заявила экс-прима Большого театра.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети/@volochkova_art

Анастасия отметила, что она патриотка своей страны и ей важно делиться этим с людьми через творчество. Кроме того, она имеет неплохие вокальные данные со слов ее слушателей, резюмировала звезда.

Впрочем, с недавних пор Волочкова подняла планку и замахнулась на дуэт. А ведь еще недавно была готова выступать в подтанцовке SHAMAN.

Сам исполнитель хита "Душа на распашку", впрочем, пока ничего не ответил "королеве шпагата". Как известно, Ярослав выступает исключительно сольно и дуэтов в его карьере практически не было.

Ранее сообщалось, что поступок Волочковой в день отца вызвал оторопь у народа. 

5 августа 2024, 10:30
Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Пятый канал✓ Надежный источник

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