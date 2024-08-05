"Половой акт в пяти минутах от Кремля": Кристина Асмус снова произвела фурор постельной сценой

В 2019 году вышел фильм "Текст" с Кристиной Асмус, который вылился в грандиозный скандал. Артистка играла постельную сцену и воплотила ее слишком естественно. Тогда на экс-супругу Гарика Харламова обрушились с критикой не только хейтеры, но и многие поклонники, и поговаривают, что комик ушел от актрисы именно по этой причине.

После произошедшего звезда плакала и обещала, что больше не будет играть в подобных сценах. Однако в Сети снова обсуждают "половой акт" Асмус, который, плюс ко всему, произошел недалеко от Кремля. Яна Поплавская, которая часто ратует за нравственность, посмотрела постановку бывшей супруги Харламова "Леди Макбет Мценского уезда", в котором звезда "Интернов" исполняет роль главной героини.

"В пяти минутах пешком от Кремля. В знаменитом театре дают спектакль "Леди Макбет Мценского уезда". Асмус там максимально раскрывает свой талант, играя половой акт. Ещё один яркий спектакль в театре Ермоловой: "Неидеальный Че", посвященный мужскому половому органу", – высказалась Яна в своих соцсетях.

Возмущения Поплавской поддержал и народ. Многие негодуют от того, что на сцене происходит разврат. А некоторые и вовсе заявили, что Кристина сама выбирает такие роли, и режиссеры здесь ни при чем.

Сама Асмус, впрочем, еще не ответила на обвинения. А поклонники Яны Поплавской надеются, что она сможет "дожать" Министерство культуры, и те примут меры и восстановят порядок в сфере искусства.

Ранее сообщалось, что избитая до полусмерти Асмус заговорила о насилии в семье. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".