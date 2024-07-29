Избитая до полусмерти Асмус заговорила о насилии в семье: нет сил больше молчать

Известная актриса Кристина Асмус не часто рассказывает о своей личной жизни и тем более жизни до популярности. Однако недавно она сделала исключение и дала интервью, в котором сообщила, что долгие годы ее истязали собственные родители. Звезда "Интернов" едва сдерживая слезы, вспомнила, как она и сестры страшно боялись отца и мать.

"Меня много били, меня не принимали. Мне никогда не говорили, что любят меня. Да много чего было. И голодом меня морили", – сообщила артистка.

Звезда фильмов и сериалов вспомнила, что мама часто ссылалась на свое тяжелое детство, мол, как мои родители воспитывали, так и я воспитываю своих детей. Однако сама Асмус считает, что это испортило ей детство и сломало психику. Много раз девочка хотела проститься с этим миром.

"В буквальном смысле стояла на подоконнике, столько раз думала о вселенской несправедливости, когда мне страшно идти домой", – поделилась актриса тайной, которую хранила много лет.

Сейчас Асмус счастлива тому, что воспитывает свою единственную дочь иначе. Со своей наследницей у нее полное взаимопонимание. Актриса признается, что старается даже не повышать на девочку голоса и тем более никогда не поднимет на нее руку.

Между тем со своими родителями Кристина не общается. Она признается, что смогла "отпустить" обиду, и сейчас ей все равно, как они живут и планируют ли выйти с дочерью на связь.

Ранее сообщалось, что уехавшая на Бали Асмус перестала выходить на связь.