Посвятит себя детям: беременная Хилькевич официально объявила об уходе с телевидения

Актриса Анна Хилькевич счастлива в браке с Артуром Мартиросяном уже девять лет. Вместе они воспитывают двух дочерей. В этом году семья снова пополнится. Недавно стало известно, что супруги ждут третью дочь. По плану роды состоятся в сентябре, и накануне звезда "Универа" объявила об уходе с телевидения.

Сколько времени Хилькевич планирует оставаться в декрете, пока не известно. Однако выпуск программы "Утро на ТНТ" 9 августа станет последним. Актриса отметила, что будет очень скучать по любимой работе и коллегам, но появление ребенка требует подготовки, поэтому решение, можно сказать, вынужденное.

"Я с улыбкой буду вспоминать весь съемочный процесс, как быстро пролетало время на площадке", – заявила артистка.

Блондинка отметила, что обязательно вернется в студию программы и будет с нетерпением ждать этого момента. Хилькевич пожелала своим телезрителям начинать утро ярко и незабываемо.





Напомним, Анна объявила о своем положении весной. Появление ребенка в "Год семьи" актриса считает символичным. Она пока не раскрыла имя малышки, однако, вероятно, девочку назовут именем, которое начинается с буквы "А".

Недавно звезда поменяла имя младшей наследнице. Свое решение она объяснила тем, что девочку звали Мария, в то время как все остальные члены семьи носят имена, которые начинаются с первой буквы алфавита: Анна, Артур, Ариана. Теперь и пятилетняя дочь Хилькевич не выделяется на фоне родных.

"Она все равно останется для нас Машей, но по документам она будет Анна-Мария", – поделилась звезда.

Ранее, что Хилькевич сообщила о схватках перед выходом в эфир.