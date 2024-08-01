Роды в кадре: Хилькевич сообщила о схватках перед выходом в эфир

Восемь месяцев третьей беременности Анны Хилькевич уже позади. В настоящий момент телеведущая находится на 34-й неделе. Актриса боится родить раньше срока, уже сейчас у нее наблюдаются схватки. Накануне знаменитость в своем блоге в популярной соцсети сообщила, что едва не отправилась в роддом.

При этом Хилькевич не собирается отказываться от работы. Она до сих пор ездит на съемки утренней передачи федерального канала. Так, вечером у Анны были схватки, которые прекратились к ночи, и уже на следующее утро она приехала на площадку и вышла в эфир.

Поклонники, можно сказать, пришли в ярость от того, что Хилькевич позволяет себе работать на данном сроке беременности. "Я понимаю, почему вы переживаете. Но все в порядке. Я же все-таки не тяжелым трудом занимаюсь. У меня душевная работа", – попыталась 37-летняя телезвезда успокоить поклонников. Но фанаты не унимаются. Они считают, что у Анны есть все шансы родить прямо в кадре.

Напомним, Анна Хилькевич воспитывает двух дочерей – восьмилетнюю Арианну и пятилетнюю Анну-Марию. Отцом детей является нынешний супруг артистки, бизнесмен Артур Волков.