Забрала дочь и уехала: Кудрявцева бросила мужа после слухов о разводе - вот что случилось

В январе этого года Лера Кудрявцева сделала неожиданное заявление об уходе от мужа. Она обвинила его в алкоголизме и заявила, что не будет ничего комментировать. Впрочем, потом семейные проблемы утряслись: Игорь Макаров провел месяц в рехабе, и возлюбленные воссоединились. Однако наркологи утверждают, что полностью избавиться от зависимости всего за 30 дней невозможно. Как правило, страдающим от алкоголизма придется бороться всю жизнь, и риски рецидивов очень велики.

На фоне этих разговоров Кудрявцева в очередной раз спровоцировала слухи о разводе. Телеведущая забрала дочь и бросила мужа одного в Москве. Сама блондинка укатила в Болгарию, как утверждает сама Лера, в отпуск. Примечательно, что раньше ведущая шоу "Секрет на миллион" всегда ездила за границу только с Макаровым.

На прямые вопросы поклонников о разладе Кудрявцева не отвечает. Сейчас она проводит время с семьей и делится снимками, где ее окружают заботой родные и самые близкие люди.





Примечательно, что еще совсем недавно блондинка показывала в блоге полную идиллию и делилась снимками с мужем. А недавно муж Кудрявцевой пришел в студию шоу "Звезды сошлись", и супруги начали публично выяснять отношения, сыпля упреками: Лера заявила, что ей не нравится бардак, который устраивает хоккеист, Игорю – дотошность жены.

Ранее сообщалось, что Кудрявцева представила нового мужчину после слухов о разводе. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".