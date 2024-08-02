Пострадал из-за сходства с Киркоровым: певец выдал правду о поступке всевластной Пугачевой

Долгие годы Алла Пугачева считалась одной из самых влиятельных фигур российского шоу-бизнеса. Примадонне ничего не стоило "убрать" с дороги непонравившуюся певицу или вознести на пьедестал артиста, который ей приглянулся. Так было и в 1994 году, когда звезда только вышла замуж за Филиппа Киркорова, уверяет певец Игорь Наджиев.

По словам артиста, его карьера шла в гору, а пением все восхищались. Доказывает это конкурс "Ялта-Москва-транзит", в котором тот принимал участие в середине 90-х. По словам Наджиева, он одержал блестящую победу в первых двух турах и готовился победить. Однако первое место у него буквально вырвали, оставив ни с чем. В этом он винит Аллу Пугачеву, которая появилась на конкурсе к третьему этапу вместе с молодым супругом.

"И, мои хорошие, я моментально с первого места оказался на десятом!" – пожаловался артист.

Игорь считает, что Примадонна взъелась на него из-за внешнего сходства с Филиппом Бедросовичем, которого тогда артистка активно продвигала. Эстраду тех времен он назвал монополией и выразил радость из-за того, что сейчас все больше людей начинают это понимать.

"Пугачева отдала приказ: должен быть только один принц на эстраде – Киркоров", – поделился предположением шоумен.





Примечательно, что после отъезда Пугачевой из России многие звезды заявили, что Примадонна разрушила их карьеру. Среди них Ангелина Вовк, Михаил Муромов, Маша Распутина и другие артисты.

Ранее сообщалось, что Пугачева сделала новое скандальное заявление, которое шокировало народ.