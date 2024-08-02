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Пятница 2 августа

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Поступок Волочковой в день рождения отца вызвал оторопь у народа: как можно так низко пасть?

Поступок Волочковой в день рождения отца вызвал оторопь у народа: как можно так низко пасть?

На артистку набросились пользователи Сети.

В семье Анастасии Волочковой сегодня большой праздник. Отец балерины Юрий Волочков отмечает 77-летие. Артистка поспешила поздравить родителя с днем рождения и рассказала, что страшно гордится папой-спортсменом. Мужчина – чемпион СССР по настольному теннису, и все стены в квартире увешаны медалями.

Юрий Волочков. Фото: соцсети/@volochkova_art

Волочкова поспешила поздравить отца в своем блоге. Она сообщила, что в этот день вся семья собралась в Санкт-Петербурге. Балерина отметила, что счастлива, что ее родители все еще живы, несмотря на то, что у отца Юрия Федоровича был инсульт и уже 17 лет он не разговаривает.

"Мама всегда была рядом в самые сложные времена с папой, как и я… И сегодняшний день рождения они провели вместе. В Санкт-Петербурге в подаренной мной квартире. Самое ценное в ней для меня – не ремонт, не уход, не порядок. А папины медали, завоеванные во славу России. Одну из них он подарил мне годы назад… И я храню ее как талисман", – поделилась трогательной историей экс-прима Большого театра.

Юрий и Тамара Волочковы. Фото: соцсети/@volochkova_art

У поклонников заявление Волочковой, впрочем, вызвало оторопь. Многие набросились на Анастасию и раскритиковали ее, заподозрив, что та пытается хайпиться на больном отце. Кроме того, некоторым не понравилось, что балерина поздравила родителя только по телефону.

"Зачем писать о подаренной квартире. Это и портит всё. Показываете себя меркантильной и материальной. Это же родители", "Опять о себе. Подарила квартиру, бла-бла", "Почему по телефону? Ведь это гораздо ближе, чем Мальдивы", "Подарила – молодец! И молчи громче!!! Ну нельзя так низко ради лайков и всего прочего", – обрушились на танцовщицу комментаторы.

Юрий и Анастасия Волочковы. Фото: соцсети/@volochkova_art

Известно, что у Анастасии не всегда складывались отношения с отцом. В молодости он оставил свою семью и ушел к молодой любовнице. На тот момент артистке было всего 14 лет. Когда же с отцом случился инсульт, она решила не бросать родителя и оплатила ему дорогостоящую операцию. А после каждый месяц перечисляла крупную сумму денег через новую избранницу Юрия Федоровича.

Ранее сообщалось, что Волочкова осталась без копейки, доверившись чужому мужчине. 

2 августа 2024, 18:00
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети/@volochkova_art
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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