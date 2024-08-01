Скандальное заявление, сделанное Пугачевой, вызвало шок у народа: никак не угомонится

Алла Пугачева сейчас наслаждается приятным морским климатом Латвии. После жаркого Кипра жизнь в Юрмале хорошо влияет на Примадонну: больные ноги и сердце все реже напоминают о себе. Там певица начала чаще выходить из дома и даже появляться в обществе. Алла Борисовна несколько раз посетила фестиваль, который организовала ее подруга Лайма Вайкуле. На мероприятии Пугачева – почетная гостья, она появляется под бурные аплодисменты и наслаждается выступлениями вместе с остальными зрителями.

Поклонники надеялись, что исполнительница хита "Миллион алых роз" все же споет для них хоть одну песню. Впрочем, у Аллы Борисовны в планах этого не было. В интервью местному журналисту она заявила, что в ближайшее время не сможет выступать из-за психологического барьера.

При этом экс-супруга Филиппа Киркорова отметила, что все так же может петь и когда у нее будет настроение, обязательно исполнит несколько хитов для своих любимых поклонников.

"Петь я еще могу, ходить – я еще хожу. Так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение, приеду", – высказалась артистка.





Напомним, в последний раз Пугачева выходила на сцену в 2019 году. Тогда состоялся большой концерт к ее 70-летнему юбилею. Это было первое выступление за долгие годы паузы. Весной этого года Алла Борисовна выпустила альбом под названием P.S., в который вошли песни с последнего концерта, записанные вживую. Кроме того, в конце мая свет увидел новый хит Примадонны, который она назвала "Ложный стыд".

Ранее сообщалось, что Пугачеву теперь не хотят знать даже беглые актеры. На фестивале в Юрмале они прошли мимо Примадонны, не поздоровавшись.