Первые кадры перенесшего химию Кушанашвили шокировали народ: от Отара не осталось ничего

В конце июня Отар Кушанашвили попал в больницу с острыми болями в животе, после чего журналисту диагностировали рак кишечника. За это время шоумен перенес несколько сложных операций, химиотерапию и вот наконец выписался из стационара. С больничной койки правдоруб сразу отправился в студию, на съемки нового выпуска своего шоу, которое не выходило больше месяца.

"Я в пять утра поехал, страдая от боли, и снял два выпуска "Каково?". Шестак (Продюсер Антон Шестак. – Прим. ред.) чуть не заплакал к концу съемок. Нет мне равных, не было и никогда не будет. Я борюсь с самой смертоносной болезнью на свете, и поехал, и снял "Каково?". Я не знаю даже, что я совершил. Подвиг? Подвиг!" – высказался в своем блоге журналист.





Однако поклонников больше волновал внешний вид Отара, который после курса лечения стал непохожим на себя. Шоумен сильно похудел, и даже голос любимого ведущего стал другим, отмечают подписчики Кушанашвили.

"Отар, у Вас уже другой вид и голос! Все будет хорошо!" – пишут обеспокоенные комментаторы.

Напомним, в июле медики буквально спасли Кушанашвили от смерти. После перенесенной операции у ведущего развился перитонит, и состояние Отара долгое время было тяжелым. Журналист не мог вставать, самостоятельно есть и даже разговаривать – общался с родными и врачами взглядом. Сейчас шоумен восстановился после хирургического вмешательства и бросил все силы на борьбу с опасным недугом.

Ранее сообщалось, что у ведущего Леонида Коневского обнаружили рак.