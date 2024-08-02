20 лет душа в душу: муж певицы Валерии сделал заявление о разводе

С самого начала лета общественность обсуждает скандальные разводы. Сначала певица Алсу с Яном Абрамовым, потом исполнительница Нюша с Игорем Сивовым. А совсем недавно разразилась новая история, которая, как считают многие, связана с криминалом. О намерении расторгнуть брак заявила самая богатая женщина России и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

С решением бизнеследи не согласен ее супруг. Владислав уверяет, что в этом вопросе замешаны третьи лица, которые пытаются "отжать" бизнес у семьи, которая жила душа в душу 20 лет, воспитывала семерых детей и даже не думала о разводе. Сейчас муж Бакальчук ищет сторонников и пытается придать огласке эту историю. Он уже обратился к Рамзану Кадырову и рэперу Тимати.

А накануне заявление касательно развода Бакальчук сделал Иосиф Пригожин. Муж певицы Валерии посоветовал Татьяне не спешить с решением и обсудить все с мужем еще раз. Известно, что Бакальчук настроена решительно на расторжение брака и уверяет, что приняла это решение без чьего-либо влияния.

"Цель этого видео – призвать все стороны сесть за стол переговоров, найти компромиссные решения и не дать возможность третьим лицам развалить семейный бизнес", – высказался Иосиф в своем блоге.

Напомним, разлад в браке Бакальчук случился из-за нежелания мужа объединять Wildberries с оператором наружной рекламы Russ, который был запланирован. Сама Татьяна заявила, что Владислав участвовал в обсуждении и показала фото. После этого бизнеследи сообщила, что подала на супруга иск в суд.