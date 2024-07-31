Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук подала иск на мужа: устала терпеть

В июле Сеть облетели сразу две новости: компанию Wildberries ждет объединение с оператором наружной рекламы Russ, и основательница популярного маркетплейса решила разводиться с мужем. Избранник бизнеследи по имени Владислав не стал молча смотреть, как от него уходит жена, и обратился за помощью к Рамзану Кадырову. Затем пожаловался на произошедшее рэперу Тимати, которого так впечатлили слова мужа Бакальчук, что тот публично призвал "третьих лиц", участвовавших в этом "рейдерским захватом", оставить женщину в покое.

После того, как личные дела Татьяны начали обсуждаться в публичном пространстве, она сама вышла на связь и заявила, что никакого "захвата" не было. Женщина опубликовала снимок с совещания, который доказывает, что Владислав принимал участие в обсуждении слияния двух компаний.

"Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании. Вот и пруфы", – заявила женщина.





Уставшая от реакции мужа и от того, что в личную жизнь влезли совершенно чужие люди, Бакальчук решила официально положить конец этому браку. Основательница Wildberries обратилась в суд и подала заявление о разводе. Об этом сообщила сама Татьяна в своем блоге.

Напомним, сегодня Бакальчук является самой богатой женщиной в России. За 16 лет она смогла "вырастить" из небольшой бизнес-идеи огромную сеть, которая охватила всю страну. Сегодня состояние бизнеследи оценивается в почти 7,5 млрд. долларов (более 647 млрд. рублей по нынешнему курсу). В браке с Владиславом Татьяна была 20 лет, за это время они воспитали семерых детей.