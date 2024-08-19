Семенович сообщила о скорой свадьбе и детях от женатого любовника: "Куда он денется?"

Несмотря на эффектную внешность, успешную карьеру, в свои 44 года Анна Семенович ни разу не была замужем. Сама артистка рассказывала, что на ее пути не встречались достойные мужчины, которым она бы осмелилась доверить свою жизнь. Однако недавно артистка официально представила своего бойфренда Дениса Шреера, который, к слову, оказался женат. Впрочем, для Ани это не проблема, она ждет, когда ее возлюбленный разведется.

А недавно Семенович посетила передачу "Шоу Воли" и подробнее рассказала о своем романе и планах на будущее. По словам артистки, она уже готова к семье, правда, Денис с предложением не спешит. Однако выбора у мужчины нет, заявила Анна.

"Пока не предлагал выйти за него, но я жду. Сейчас пока разводится, а как разведется – сразу. Куда он денется?" – рассуждает экс-солистка "Блестящих".





Анна рассчитывает, что с Денисом они проживут долгую счастливую жизнь и нарожают много детишек. Однако, как и любая рассудительная женщина, она хочет себя защитить. По словам Семенович, заранее они подпишут брачный договор, который обезопасит певицу в случае размолвки.

"Все, что мое – это мое, все, что его – делим пополам, а дети остаются со мной", – раскрыла звезда условия будущего договора.

Напомним, личность бойфренда Семенович стала известна из-за скандального признания его жены. Девушка вышла на связь с журналистами и заявила, что ни о каком разводе не знала, а муж просто уехал в командировку. Впрочем, позже она сообщила, что претензий к Денису не имеет и дает ему согласие на расторжение брака. Этот процесс затянулся из-за того, что супруга бизнесмена живет в Германии и у них есть несовершеннолетний сын.

Ранее стало известно, какой гонорар получила Семенович за выступление, на котором ее раскритиковали за отсутствие голоса.