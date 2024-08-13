Стало известно, какой гонорар получила оскандалившаяся на концерте Семенович: огромные деньги

Недавний концерт Анны Семенович обернулся скандалом. Артистка, в отличие от многих звезд, спела перед поклонниками вживую и, судя по всему, наслаждалась процессом. Однако после того, как видео попало в Сеть, пользователи раскритиковали певицу и заявили, что той категорически нельзя выступать вживую.

Семенович комментарии хейтеров нисколько не смутили. Она заявила, что гордится своими вокальными данными. Впрочем, судя по всему, не только Анна. Выяснилось, что экс-солистка группы "Блестящие" весьма популярна. Продюсер Сергей Дворцов заявил, что артистку часто заказывают не только на корпоративы и вечеринки, но и приглашают на телевидение и крупные концерты.

"Она востребована, а гонорары у нее достаточно хорошие. Она получает 1,2 – 1,3 млн рублей, до 1,5 млн рублей", – добавил продюсер.

Вероятно, и за этот, не очень удачный, по мнению многих слушателей, концерт, Семенович заплатили порядка 1,5 миллиона рублей. Впрочем, Дворцов уверен, что в этот день артистка просто нехорошо себя чувствовала. Сергей напомнил, что частые перелеты и недосып сказываются на голосовых связках. Кроме того, Семенович – трудоголик, отметил он.





Сама Семенович, впрочем, только недавно вернулась в Россию. Исполнительница хита "Гладиолусы" отдыхала в Турции со своим бойфрендом Денисом Шреером. С ним Анна в отношениях уже второй год, но тщательно скрывала это, до того момента, как в Сеть не утекла информация о том, что мужчина женат. После этого певица заявила, что знает о семейном положении избранника, и заверила поклонников, что тот уже разводится.

Ранее Семенович показала фигуру без фильтров и столкнулась с критикой.