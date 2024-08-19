Супруга Омарова рассказала, как начинались отношения с женатым Курбаном : "Разговоры до ночи"

Весной этого года Курбан Омаров снова женился. Третьей супругой бизнесмена стала 23-летняя Валерия Мага, с которой несколько лет до этого он состоял в отношениях. Именно с нынешней женой предприниматель когда-то изменил Ксении Бородиной и некоторое время тайно встречался с девушкой.

После свадьбы Валерия начала вести блог вместо Курбана. Сейчас она активно общается с поклонниками, делится с ними секретами красоты и раскрывает подробности личной жизни. Так, недавно Мага рассказала подписчикам, как начинались ее отношения с женатым на тот момент Омаровым.

"Мне было настолько уютно, как будто две родные души встретились. Наши телефонные разговоры с утра до поздней ночи, прогулки в парках и множество других дорогих моему сердцу моментов", – поделилась историей супруга бизнесмена.





Сама Валерия в соцсетях заявила, что в ее жизни нет вещей и поступков, о которых бы она сожалела. Жена Омарова отметила, что никого не обижала и не подводила, а потому и не мучается от чувства вины.

Бывший муж Бородиной, к слову, недавно заявил, что Валерия не знала, что он женат, когда начала с ним встречаться. Бизнесмен благородно взял всю вину на себя и даже извинился перед бывшей женой. Однако Ксения только посмеялась над ним. Недавно телеведущая и сама начала новую жизнь. Сейчас она строит отношения с Николаем Сердюковым, который спустя два месяца после знакомства заговорил о свадьбе.