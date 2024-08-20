Скоро объявятся новые наследники: вот кому достанутся все миллионы скончавшегося Алена Делона

Известный актер Ален Делон покинул этот мир 18 августа. Долгие годы звезда кинематографа страдал от рака и болезни Альцгеймера. Состояние шоумена вынудило его наследников сражаться за многомиллионное состояние отца еще при жизни. Известно, что последние годы он провел под опекой дочери, которая, по словам ее братьев, силой увезла родителя к себе и не дает им общаться.

Между тем сама Анушка Делон заявила, что Энтони и Ален-Фабьен мешают отцу лечиться. Она обвинила братьев в том, что их интересуют только деньги. К слову, и дочь, забравшая отца в Швейцарию, не могла распоряжаться его состоянием. Накануне суд признал культового актера частично недееспособным и доверил все дела Алена человеку, личность которого неизвестна.

После смерти Делона все его состояние будет поделено между тремя детьми. Дочь, которая ухаживала за родителем, получит 50 процентов всего состояния звезды, которое оценивается в 300 миллионов евро. Два его сына поделят пополам оставшуюся половину наследства.

Известно, что Делон был крайне любвеобилен в молодости. До сих пор никто не знает точно число его избранниц. Официально их пять, но это только те женщины, которых он сам представил обществу. Поэтому не исключено, что вскоре после кончины актера появятся новые наследники.

Напомним, борьба за наследство Делона началась задолго до его болезни. Тогда в жизни актера появилась помощница по дому – японка Хироми Роллин. Женщина сильно сблизилась со звездой, и он начал поговаривать о свадьбе, что не понравилось его наследникам. Они через суд добились увольнения работницы и объявили виновной в краже крупной суммы.

Ранее сообщалось, что в Сеть слили шокирующие кадры Алена Делона перед смертью.