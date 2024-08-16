Женатый SHAMAN оправдался за страстный поцелуй с MIA BOYKA: "Промахнулся"

Месяц назад певец SHAMAN (Ярослав Дронов) попал в скандальную ситуацию. Артист подошел сзади к певице MIA BOYKA (Мия Бойка), пока та давала интервью на красной дорожке, и страстно поцеловал ее в шею. Многих такое поведение исполнителя хита "Я русский" возмутило, ведь он давно женат. Сама Мия заявила, что тоже не ожидала такого от коллеги. Певица вспомнила, что восхищалась талантом патриота, а тот, судя по всему, решил, что она неравнодушна, рассуждает исполнительница хита "Пикачу".

Спустя почти месяц после произошедшего прокомментировать ситуацию взялся сам SHAMAN. В своем недавнем интервью он заявил, что хотел поприветствовать Мию как друга и чмокнуть ее в щечку, но "случайно промахнулся".

"Это просто магия камер, которые сняли это каким-то таким магическим образом. Потому что я просто подошел к человеку за спиной и неожиданно чмокнул. Как приветственный обычный поцелуй. Это было неожиданно, и человек естественно одернулся. Поэтому поцелуй чуть-чуть спустился ниже", – оправдался певец.





Однако ведущая настаивала, что поцелуй был целенаправленным и спутать щеку и плечо было бы сложно даже в такой ситуации. На что SHAMAN заявил, что во всем виновато его настроение.

"Ну тогда это было так, настроение у меня такое было. Бывают моменты, когда действительно понимаешь, что это вызовет шум. А вот здесь конкретно я не думал, что из этого раздуют", – высказался артист.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что хочет спеть вместе с SHAMAN.