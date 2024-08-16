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Пятница 16 августа

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Женатый SHAMAN оправдался за страстный поцелуй с MIA BOYKA: "Промахнулся"

Женатый SHAMAN оправдался за страстный поцелуй с MIA BOYKA:

Артист объяснил, что произошло на красной дорожке.

Месяц назад певец SHAMAN (Ярослав Дронов) попал в скандальную ситуацию. Артист подошел сзади к певице MIA BOYKA (Мия Бойка), пока та давала интервью на красной дорожке, и страстно поцеловал ее в шею. Многих такое поведение исполнителя хита "Я русский" возмутило, ведь он давно женат. Сама Мия заявила, что тоже не ожидала такого от коллеги. Певица вспомнила, что восхищалась талантом патриота, а тот, судя по всему, решил, что она неравнодушна, рассуждает исполнительница хита "Пикачу".

Спустя почти месяц после произошедшего прокомментировать ситуацию взялся сам SHAMAN. В своем недавнем интервью он заявил, что хотел поприветствовать Мию как друга и чмокнуть ее в щечку, но "случайно промахнулся". 

"Это просто магия камер, которые сняли это каким-то таким магическим образом. Потому что я просто подошел к человеку за спиной и неожиданно чмокнул. Как приветственный обычный поцелуй. Это было неожиданно, и человек естественно одернулся. Поэтому поцелуй чуть-чуть спустился ниже", – оправдался певец. 

SHAMAN и MIA BOYKA. Фото: соцсети/@bloknot_stars

Однако ведущая настаивала, что поцелуй был целенаправленным и спутать щеку и плечо было бы сложно даже в такой ситуации. На что SHAMAN заявил, что во всем виновато его настроение. 

"Ну тогда это было так, настроение у меня такое было. Бывают моменты, когда действительно понимаешь, что это вызовет шум. А вот здесь конкретно я не думал, что из этого раздуют", – высказался артист. 

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что хочет спеть вместе с SHAMAN.

16 августа 2024, 13:30
SHAMAN. Фото: скриншот YouTube /@Elriedel
Елизавета Федорова
YouTube✓ Надежный источник

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