"Ввел смертельную дозу": названы виновные в смерти Метью Перри из "Друзей"

В октябре прошлого года стало известно о кончине известного актера Мэтью Перри. Звезду сериала "Друзья" нашли мертвым в собственном джакузи. Эксперты установили, что шоумен скончался от утопления, потеряв сознание под действием опасных веществ. Позже выяснилось, что по факту смерти возбудили уголовное дело.

Спустя почти год стали известны имена причастных к кончине артиста. Выяснилось, что по этому делу задержали пять человек, в числе которых правая рука Перри - Кеннет Ивамас . Кроме того, под стражей оказались медики Сальвадор Пласченсия и Эрик Флеминг, которые и выписали звезде ситкома опасный препарат.





Правоохранители считают, что доктора знали, что зависимость Метью растет, и закончится это может плачевно. За две с половиной недели до смерти актера у него случилась передозировка. Дозу, которая стала смертельной для шоумена, ввел Ивамас. По словам помощника артиста, медики объяснили ему, как это делать.

"По мере развития своего опыта Ивамас делал Перри уколы данным лекарством до шести раз в день, прежде чем 28 октября нашел его мертвым в гидромассажной ванне", – передает детали источник.

Сообщается, что помощник, вколовший Перри препарат, и Эрик Флеминг могут отправиться в места не столь отдаленные на срок до 25 лет. Джасвин Сангха, имя которой значится в деле как поставщика опасных веществ, может грозить пожизненное заключение. Остальные участники могут провести за решеткой ближайшие 10 лет.