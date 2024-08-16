Свадьба пройдет на Алтае: Бородина с новым бойфрендом отправились на место первого знакомства

Ксения Бородина и Николай Сердюков вместе работали над шоу "Последний герой. Русский сезон" на Алтае. Как это часто бывает, рабочие отношения переросли в нечто большее, и после съемок пара отправилась вместе отдыхать в Турцию. По возвращении, судя по кадрам, которые публикует телеведущая, Николай и Ксения стали жить вместе.

А накануне Бородина сообщила, что она со своим бойфрендом снова едет в место, где зародились их чувства, – на Алтай. В ближайшее время там пройдет свадьба подруги Ксении, куда экс-ведущая "Дома-2" приглашена с Николаем. Как только все гости приехали на место празднования, они закатили вечеринку и танцевали всю ночь.

"Доброе утро. Сегодня день красивой свадьбы, нужно готовиться после вчерашних танцев", – написала звезда в своем блоге.

Перед поездкой Бородина обещала рассказать поклонникам, как зародились их с Сердюковым отношения. Она отметила, что загадала желание у камня Рериха "быть счастливой", судя по всему, оно сбылось сразу.





Напомним, о романе Ксении и Николая начали говорить, когда телеведущая дала Сердюкову иммунитет, чтобы того не выгнали с проекта. Спустя несколько месяцев пара официально объявила о своих отношениях. Многие поклонники подозревали, что Бородина просто пиарит блогера, ведь несколько лет назад она давала обещание не говорить о личной жизни на публику.

Ранее бывшая теща нового бойфренда Бородиной выдала горькую правду про Сердюкова, который ужасно повел себя при расставании с ее дочерью.