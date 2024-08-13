Теща нового бойфренда Бородиной выдала горькую правду о зяте: "Оскорблял и унижал меня"

Совсем недавно Ксения Бородина поступилась своими принципами не выставлять напоказ свою личную жизнь и объявила о романе с Николаем Сердюковым. Теперь ушедшая в омут любви с головой теледива буквально кричит о своем счастье и умиляется странному прозвищу, которое ей дал возлюбленный. Однако поклонники переживают за Ксению. Они уверены, что помыслы Сердюкова не такие уж и чистые, как она считает.





Подкрепили убеждение фанатов Бородиной и подробности развода Николая с бывшей женой Алиной Акиловой. Еще два года назад мама блогерши опубликовала гневный пост, в котором обвинила зятя в непотребном к ней отношении. Она заявила, что муж дочери поступил подло и пытался разрушить ее с Алиной отношения.

"Мой бывший зять, который унизил меня, оскорбил и много гадостей наговорил после развода. Настроил дочь против меня и внес раздор в нашу семью, прячась за спиной маленькой девочки Николь (дочь Алины и Николая. – Прим. ред.). Запомните его лицо", – заявила женщина в своем блоге.





О Сердюкове, впрочем, и раньше ходили нелестные отзывы. Так, недавно в прессе появились комментарии от девушки, которая представилась одноклассницей Николая. Она заявила, что блогер всегда был "подлым и хитрым" человеком, который постоянно скандалил с девушками. А вот после переезда в Москву и брака с Акиловой возгордился и пуще прежнего стал "задирать нос".

К слову, Бородина ранее призывала не переживать за нее из-за новых отношений. Она заявила, что уже взрослый человек и в случае чего сможет постоять за себя. Ксения также отметила, что не дает денег мужчинам.

Ранее стало известно, что новый возлюбленный Бородиной зарабатывает в 30 раз меньше телеведущей и не имеет своего жилья.