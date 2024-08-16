Вновь стал папой: Прилучный поделился с поклонниками радостной новостью

Многодетный отец Павел Прилучный снова стал родителем. На этот раз крестным папой. Актер вышел на связь из храма и сообщил о радостном событии. Вопреки ожиданиям многих, крестили не младенца, а коллегу "мажора" и друга Заура Абдурахимова, который решил принять христианство.

"Пусть твой жизненный путь всегда будет чистым и светлым! Божьей благодати! Искреннего счастья, чистой любви и хороших людей на жизненном пути!" – поздравил в блоге своего крестного сына артист.

Судя по кадрам, крестной матерью Заура стала Зепюр Брутян. Прилучный поделился снимком из церкви, на котором они стоят лицом к алтарю, а священник проводит обряд.





Впереди Павла ждет суд, на котором решится судьба их с Агатой Муцениеце детей. Заседание запланировано на 29 августа, и прямо перед школой сыну и дочери актеров нужно будет предстать перед судьей и выбрать, с кем они хотят жить – с мамой или папой и мачехой.

Напомним, иск подал Прилучный после того, как бывшая жена выиграла суд об алиментах. Как сообщила сама Агата, экс-супруг платил всего по 100 тысяч в месяц на детей, она добивалась того, чтобы отец отчислял наследникам от первого брака 30 процентов от всех своих доходов. Служители Фемиды удовлетворили иск частично и обязали актера выплачивать алименты в соответствии с заработком, но меньше, чем требовала звезда "Закрытой школы". О каком именно проценте идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце забрала у Прилучного дочь перед судом. Сын пока остается с отцом.