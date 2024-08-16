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Пятница 16 августа

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Спустя два дня после развода: бывший муж Лерчек предъявил новую пассию

Спустя два дня после развода: бывший муж Лерчек предъявил новую пассию

Бородина случайно раскрыла новую избранницу Чекалина.

Весной этого года Валерия и Артем Чекалины объявили о разводе. Многие думали, что совместная дележка имущества и бизнеса затянется надолго, но супругам удалось все решить полюбовно и разойтись. Буквально 14 августа Лерчек заявила, что теперь официально свободна. 

А спустя несколько дней после развода, бывший супруг блогерши уже предъявил новую пассию. Артем приехал на свадьбу к друзьям в компании обаятельной девушки. Выдала парочку Ксения Бородина, которая тоже присутствовала на вечеринке и ненароком сняла бывшего мужа Валерии. 

Оказалось, что пока Лерчек рассуждает о том, что в следующем браке обязательно будет подписывать брачный договор, Артем закрутил роман с 24-летней девушкой Надеждой из Оренбурга. Пара пока не афиширует свои отношения, однако Бородина нарушила их планы. 

Напомним, Чекалины были вместе 11 лет. За время брака на свет появилось трое их детей. В 2023 году супругов обвинили в неуплате налогов на крупную сумму. Артем и Лера по-разному переживали стресс, но в итоге это привело к разногласиям в браке, рассказывала сама блогерша. Спасти союз не помогла даже терапия у психолога. 

Этой весной на развод подала и певица Алсу. Тут же поползли слухи о том, что Ян Абрамов был ей неверен. Однако сам бизнесмен сейчас уверяет, что хочет сохранить семью. Впрочем, артистка непоколебима и настаивает на расторжении брака. Кроме того, исполнительница хита "Зимний сон" подала иск о разделе имущества. Последнее судебное заседание длилось всего 7 минут, и стало известно, на что готов пойти Абрамов, чтобы не терять свои миллиарды. 

16 августа 2024, 18:00
Елизавета Федорова
Пятый канал✓ Надежный источник

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