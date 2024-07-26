Суд длился семь минут: вот на что пошел Абрамов, чтобы не терять имущество при разводе

26 июля состоялось первое заседание по делу о разводе и разделе имущества певицы Алсу и Яна Абрамова. Известно, что артистка в зале суда так и не появилась, а вместо этого улетела на открытие Олимпийских игр в Париж. Бизнесмен, впрочем, тоже решил не приезжать. Их интересы представляли юристы. Примечательно, что суд длился всего 7 минут, а брак так и не был расторгнут. Мужу с женой снова дали время на примирение до 22 августа.

Адвокат Яна Александр Добровинский заявил, что Абрамов будет стараться всеми силами спасти свою семью, несмотря на то, что Алсу решительно настроена на развод. По словам юриста, он намерен помочь своему клиенту в этом вопросе. Даже если пару разведут, то есть возможность подать апелляцию, рассмотрение которой займет еще несколько месяцев. Это время они используют на то, чтобы уговорить Алсу отказаться от развода.

"Надо действовать, пока Алсу официально снова не вышла замуж, и мы не увидели ее с новым избранником. Мы будем стараться убедить ее в том, что Ян ее любит и обожает", – рассказал о планах бизнесмена адвокат.

Впрочем, в намерения Абрамова сохранить семью верят не все. Некоторые отмечают, что супруг Алсу тянет время, чтобы не лишиться имущества. Боясь, что Ян выведет деньги со счетов, певица поспешила подать иск о разделе всего совместно нажитого. Ходят слухи, что звезда намерена забрать себе шикарную квартиру в небоскребе, стоимость которой оценивается в 300 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что уличенный в измене муж Алсу готовится стереть в порошок певицу.