Собралась замуж за миллионера: стоимость помолвочного кольца шокировала поклонников

У Ольги Бузовой, которая развелась с Дмитрием Тарасовым еще в 2016 году, есть все шансы в снова стать счастливой женой в ближайшее время. Певица множество раз намекала, что снова счастлива и любима, рассуждала о детях и спрашивала у поклонников совет по поводу красивой даты для свадьбы. А недавно Оля и вовсе перестала утаивать свою личную жизнь и показала бойфренда, правда, прикрыв его лицо.

Не успели фанаты порадоваться новости о том, что теледива снова обрела любовь, как Бузова шокировала их новым "заявлением". Как бы невзначай артистка засветила кольцо на том самом пальце. Увидев украшение с огромным камнем, подписчики бросились поздравлять звезду.

Между тем ювелир Дина Джафарова заявила, что кольцо, в центре которого красуется 7-каратный бриллиант, может стоить порядка 45 миллионов рублей.

"Думаю, это кольцо с бриллиантом стоит в районе 500 тысяч долларов. Цвет камня – желтый (Fancy Yellow), огранка – кушон", – оценила эксперт.





По традиции помолвочное кольцо покупает жених, когда делает возлюбленной предложение. Из чего можно сделать вывод, что избранник Бузовой – обеспеченный мужчина, как минимум миллионер, который может позволить себе украшение за такую стоимость.

Напомним, ранее Ольга случайно "засветила" имя своего возлюбленного. Снимая букет, который ей подарили, она показала и открытку, на которой внимательные поклонники разглядели имя Дмитрий. Впрочем, некоторые считают, что мужчину зовут Лев из-за того, что телеведущая добавила картинку зверя на фото со своим бойфрендом.

Ранее сообщалось, что Ольга нежно поцеловала своего бывшего, который ходил по ее гримерке в одном халате.