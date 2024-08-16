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Пятница 16 августа

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"У нас прибавление": Гагарина принимает поздравления с пополнением в семье

Певица Полина Гагарина сообщила о радостном событии.

Воспитывающая двоих детей Полина Гагарина обзавелась малышом. В недавней публикации в популярной социальной сети исполнительница хита "Драмы больше нет" объявила о пополнении в ее семье. "У нас прибавление", – написала артистка под новым видео.

Поклонники Полины Гагариной могли подумать, что певица неожиданно для всех родила ребенка, но нет. Новым членом семьи стал щенок породы мальтипу. Исполнительница сообщила, что дала питомцу необычное имя – Вивьен. "Любительница пальцев, обуви и штор", – добавила артистка.

Ознакомившись с публикацией Полины Гагариной, подписчики принялись поздравлять ее с новым питомцем. Некоторые из них отметили, что только сейчас узнали о ее любви к собакам. Мол, это еще больше заставляет любить и уважать 37-летнюю певицу. 

Ранее стало известно о внесении Полины Гагариной в черный список. Против российской артистки ввели санкции на Западе. Вскоре подвергла блокировке ее ютуб-канал. Исполнительница никак не комментировала столь недружественные решения. Недавно она лишь отметила, что у ее поклонников есть возможность наблюдать за ее творчеством на других площадках.

16 августа 2024, 20:53
Полина Гагарина. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Соцсети• Требует проверки

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