Грудь вот-вот вырвется из купальника: 41-летняя Седокова позагорала в откровенном бикини

Известная исполнительница Анна Седокова обожает эпатировать публику. Часто в своем блоге артистка делится провокационными снимками, демонстрируя аппетитные формы. Экс-солистка группы "ВИА Гра" признается, что никогда не злоупотребляет спортом, чтобы не потерять женственные изгибы своего тела.

В этот раз Седокова вышла на связь с пляжа. Певица сняла селфи, где показала крупным планом не только лицо без макияжа, но и бюст, который едва держался в купальнике. Впрочем, неудивительно: обладательница пышной груди примерила на себя бикини с бандо, которое не имеет бретелей и держится "на честном слове".

Лежа на шезлонге, Анна распустила влажные волосы и прикрылась от солнца кепкой в тон купальника. Макияж звезда наносить не стала, что только подчеркнуло ее натуральную красоту.





Напомним, совсем недавно Седокова заявила о намерении развестись с мужем Янисом Тиммой, который младше ее на 10 лет. Артистка и баскетболист поженились в 2020 году, а недавно она намекнула на проблемы в семье. Певица уехала из США в Россию и начала строить здесь жизнь заново. Несколько дней назад певица отправилась за океан, чтобы закончить отношения, но что-то пошло не по плану, и супруги отложили развод.

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