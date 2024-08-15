Галкин* выдвинул условия для выступления перед россиянами

После отъезда из России Максим Галкин* выступает исключительно в Европе и время от времени летает "покорять Америку". Однако доходы от гастролей за границей не сравнятся с миллионами, которые комик получал, живя на Родине. СМИ сообщают, что в последнее время муж Аллы Пугачевой и вовсе сильно просел в доходах.

А накануне стало известно, что Галкин*, который отчаянно шутит про россиян и Россию за границей, готов отказаться от своего сценария и выучить те слова, которые ему напишут. Запретных тем нет, а шутки он согласен выдавать за свои, передает источник. Все ради того, чтобы снова иметь возможность выступать на Родине. За 8 миллионов рублей Максим готов пять часов развлекать обеспеченных граждан России.





Примечательно, что муж Примадонны снизил требования, и теперь по райдеру заказчик должен предоставить ему обычный номер в пятизвездочном отеле вместо президентского, как это было раньше. Также Галкин* требует фрукты, нарезки, 18-летний коньяк и охрану по согласованию с его директором. Передвигаться комик хочет в бизнес-классе самолета, а с аэропорта до места выступления необходимо обеспечить трансфер.

Напомним, недавно появились слухи, что в Россию планирует приехать и Алла Пугачева. Поговаривают, что Примадонна посетит столицу не только чтобы уладить дела с документами, но и даст сольный концерт. Однако Галкин* эти слухи опроверг и заявил, что его супруга не планирует ехать на Родину.

Ранее в Сети обсуждали публичную перепалку Галкина* и Пугачевой, которые не поделили зонт.

*Признан иностранным агентом на территории России.