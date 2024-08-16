Глубокие рытвины и шрамы: в Сеть попали фото изувеченного лица мамы Бони после пластики

Любительница пластических операций Виктория Боня только в конце прошлого года обзавелась "углами Джоли". Теледива не скрывает, что довольна результатом операции и ни капли не жалеет отданных за нее миллионов. Однако маме экс-участницы "Дома-2" повезло меньше. Зимой Галина Ивановна, последовав уговорам дочери, тоже решилась на "преображение" и пожалела.

Хирург в буквальном смысле изувечил женщине лицо. Теперь на ее щеке зияет широкий грубый шрам лилового цвета от уха до подбородка. Женщина, которая до этого активно вела соцсети и красовалась перед камерами, теперь прячет свое лицо. Эта операция обошлась маме Виктории в 9 миллионов рублей.





Исправить ситуацию пытается сама Боня. Блогерша решила отвезти родительницу к другому "своему врачу" в США, который провел множество операций на лице Виктории. Она заявила, что пластический хирург согласился исправить ошибку своего коллеги, но перед этим должно пройти время, и пациентку нужно подготовить.

"Мой врач – гений! Он будет все исправлять. Но пока надо сделать очень много перед этим", – заявила знаменитость.

Виктория обещала рассказать подробности о маме позже. Вероятно, сама Галина Ивановна не хочет распространяться о своей проблеме до того, как доктор все не исправит. Женщина удалила все снимки из соцсетей и с зимы не выходит на связь.

Между тем Виктория Боня спровоцировала слухи о романе с автогонщиком. Красавца участница шоу "Выжить в Дубае" уже впустила в свою квартиру.