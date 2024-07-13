Седокова рассказала россиянкам, как правильно соблазнять мужчин: "Доброта, попа и белье"

Анна Седокова по праву считается одной из самых красивых женщин отечественной эстрады. Сама певица не стесняется подчеркивать свою сексуальность откровенными нарядами, чем привлекает к себе внимание миллионов мужчин по всей стране. Пухлые губы, аппетитные формы и небрежные светлые кудряшки – о таком наборе данных мечтают многие. Однако сама Анна признается, что это не столь важно, если хочется соблазнить мужчину, который понравился.

"Ты должна вызывать желание. Тут у кого какие зависимости, какие триггерные точки", – рассуждает экс-солистка "ВИАгры".





При этом Седокова отмечает, что если фигура и не так важна, то внешний вид женщины играет важную роль. Красивое нижнее белье и ухоженная внешность могут сыграть вам на руку, советует певица.

"Первое: нужно быть доброй и слушать своего избранника. Второе: красный цвет в белье, одежде. И еще важное: попа, которую хочется обнять", – разоткровенничалась Анна.

Напомним, артистка была замужем три раза. Кроме того, на счету Анны множество серьезных романов. Сейчас Седокова в браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Спортсмен быстро нашел общий язык с наследниками певицы, однако своими детьми пара пока не обзавелась.

Ранее сообщалось, что перенесшая операцию Седокова оставила в сети важное послание.